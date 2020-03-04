В среду, 4 марта поздно вечером Верховна Рада наконец-то определилась с новым Кабинетом министров. За кандидатов, предложенных премьером Денисом Шмыгалем, проголосовало 277 человек.

В правительстве свои портфели сохранили и "старые" министры – Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий, Денис Малюська. Также поменялись портфелями Дмитрий Кулеба, который стал главой МИД, и Вадим Пристайко, который занял пост вице-премьера по вопросам Евроатлантической и Европейской интеграции. Они уже достаточно известны украинцам.

А вот среди новичков – известный детский врач, опытный юрист, спортсмен и даже географ.

OBOZREVATEL собрал полный список правительства и разобрался с биографиями новых министров.

Денис Шмыгаль – премьер-министр

Вадим Пристайко – вице-премьер по вопросам Европейской и Евроатлантической интеграции

Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Михаил Федоров - вице-премьер министр, министр цифровой трансформации

Арсен Аваков – глава МВД

Сергей Бессараб – министр по вопросам ветеранов

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта

Илья Емец – глава МОЗ

Владислав Криклий – глава Мининфраструктуры

Марина Лазебная – министр соцполитики

Денис Малюська – министр юстиции

Олег Немчинов – министр Кабмина

Игорь Уманский – глава Минфина

Алексей Чернышов – министр развития общин и территорий

Дмитрий Кулеба - глава МИД

Владимир Таран - министр обороны

Премьер-министр Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. В 2000-х годах занимался бизнесом, занимая разные должности, от менеджера до генерального директора.

В 2009 году он стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской областной государственной администрации.

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.

В 2018 году Шмыгаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС.

Согласно декларации, у Шмыгаля есть четыре земельных участка во Львовской области, дом во Львове, стоимостью более 1 млн грн, а также нежилые помещения в Каменке-Бугской стоимостью почти 5 млн грн.

Новые лица в правительстве

Министр здравоохранения Илья Емец

Илья Емец

Кардиохирург и заслуженный врач Украины Илья Емец родился в России в многодетной украинской семье. Образование получал в Украине, в Киевском медицинском институте.

Имеет лицензию на ведение медицинской практики в Австралии, Канаде и Франции, где с 1993 по 1998 г. работал детским кардиохирургом в главных центрах кардиохирургии.

С 1997 года становится руководителем центра детской кардиохирургии Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины, а в 2003 году возглавил Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Емец стал первым в Украине, кто начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца, внедрять в практику пластические операции на клапанах сердца без использования искусственных протезов.

В декабре 2010 года назначен министром здравоохранения Украины при президентстве Виктора Януковича, отправлен в отставку в мае 2011 года из-за отсутствия реформ в медицинской сфере. По причине пятимесячного срока на должности смог избежать люстрации.

В СМИ говорят, что Емец является креатурой нынешнего главы профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого, который ранее пролоббировал на эту должность Скалецкую.

Глава министерства по оккупированным территориям Алексей Резников

Алексей Резников

Заслуженный юрист Украины и представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы родился во Львове. Окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

Является учредителем и партнером ряда адвокатских фирм, клиентами которых в разные времена были Александр Роднянский, Савик Шустер, корпорация "Интерпайп" и ФК "Металлист". Кроме того, был одним из адвокатов Виктора Ющенко во время избирательной кампании в президенты в 2004 году.

С 2008 г. пришел в политику, став депутатом Киевского городского совета 6 созыва от Блока Николая Катеринчука. С 2014 г. избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета.

В 2015 стал советником мэра Киева Виталия Кличко, в том же году получил от Арсена Авакова наградной пистолет Taurus.

В сентябре 2019 года Резникова назначили на позицию представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы на Минских переговорах по Донбассу. В СМИ пишут, что назначение прошло не без помощи тогдашнего советника, а ныне главы ОП Андрея Ермака.

Из интересных фактов биографии Резникова – он стал первым работодателем бывшего главы ОП Андрея Богдана. В 2001 году отец Андрея попросил взять сына в его компанию "Правис", которая была создана совместно с Сергеем Власенко (будущим депутатом "Батьківщини") и Игорем Пукшиным (будущим заместителем Секретариата президента Виктора Ющенко).

О Резникове говорят, что он гений юриспруденции и может переплюнуть Андрея Портнова в проталкивании различных юридических процедур.

Министр спорта Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт

Киевлянин Вадим Гутцайт окончил Киевский государственный институт физической культуры по специальности "физическая культура". Он является президентом федерации фехтования Украины, олимпийский чемпион по фехтованию на саблях.

С 2002 по 2010 г. тренировал сборную Украины по фехтованию, которая под его руководством завоевала золото на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

С 2012 по 2017 г. Вадим Гутцайт руководил госпредприятием "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". С 2018 года стал директором департамента молодежи и спорта КГГА.

Летом Гутцайт был кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" под номером 81. Но из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что он не прошел Службу безопасности партии, и в итоге выбыл из списка.

Министр регионального развития Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Харьковчанин родился в 1977 году, образование получал в Харьковском гуманитарном университете "Народная украинская академия" по специальности "экономика предприятия". А позже – в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".

В начале 2000-х годов Алексей Чернышев начал сотрудничать с концерном АВЭК, основателем которого является очень влиятельный бизнесмен и политик из Харькова Александр Фельдман. Через несколько лет он становится вице-президентом, а затем и президентом концерна. С 2008 до 2013 годов был председателем наблюдательного совета концерна АВЭК.

В 2014 году Чернышов основал Kyiv Vision Foundation — организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов, популяризирующих Украину в Европе и раскрывающих потенциал современного украинского искусства.

В октябре 2019 года Чернышова назначают главой Киевской областной государственной администрации.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов

Олег Немчинов

Олег Немчинов родился 1 мая 1977 года во Львове, окончил Львовский университет им. И. Франка по специальности "География" и получил квалификацию географа-преподавателя.

В 2011 году окончил частный вуз "Львовский университет бизнеса и права" по специальности "правоведение". В 2015 году получил научную степень кандидата наук по государственному управлению.

С 2000 года по 2004 года являлся преподавателем Львовского профессионально-технического училища, а с 2009 по 2010 год - начальник главного управления промышленности и развития инфраструктуры Львовской ОГА.

С 2014 по 2017 года Немчинов служил в Государственной пограничной службе.

В 2016 был участником антитеррористической операции на территории Донецкой области.

С апреля 2017 года и по настоящее время являлся государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Украины.

Министр социальной политики Марина Лазебная

Марина Лазебная

Кандидат экономических наук Марина Лазебная окончила Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко.

С 2000 г. работала ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместитель начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции Украины при Министерстве экономики.

С 2003 г. была главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, главный специалист Управления социальной политики и труда в Секретариате Кабинета министров Украины.

С 2011 по 2013 г. была помощником министра, директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины, которое тогда возглавлял Сергей Тигипко, после осталась и при Наталье Королевской.

С мая 2013 г. Лазебная возглавила Государственную службу занятости, которая была ликвидирована в 2014 году.

По данным СМИ в 2015 г. Лазебную хотели сделать министром соцполитики теневого правительства "Оппозиционного блока" по креатуре Рината Ахметова.

В июне 2019 г. возглавила Государственную социальную службу еще при премьерстве Владимира Гройсмана, но была уволена новым правительством уже в октябре.

Министр финансов Игорь Уманский

Игорь Уманский

Будущий кандидат экономических наук родился в 1975 г. в Припяти Киевской области. После окончания Киевского национального экономического университета в 1997 г. Уманский стал главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.

С 1998 года – эксперт службы вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики. С 2000 года занимал разные должности при Министерстве экономики и Нацбанке. В 2005-2006 г. – возглавлял правление ОАО "Укртранснафта".

С 2008 по 2010 г. был первым заместителем министра финансов Украины Виктора Пинзеника, после его отставки в 2009 году – и.о министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко.

В 2014 стал заместителем министра финансов, на тот момент Натальи Яресько, но не согласившись с политикой начальницы, ушел с поста уже через год.

С 2016 по 2019 год был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко.

По данным СМИ, Уманский является человеком экс-нардепа Игоря Коненка. Однажды он даже пытался навязать его в заместили другому министру финансов в правительстве Гройсмана финансов Александру Данилюку.

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб

Сергей Бессараб

Бессараб родился в 1955 году в Старых Кодаках (Днепропетровская область). Возглавлял территориальное управление "Север", был первым заместителем командующего сухопутных войск. В 2014 году был уволен в рамках люстрации. Однако позже в закон внесли изменения, Бессараб вернулся на службу.

С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Также новым министром обороны стал Владимир Таран

За него проголосовало 275 человек

Владимир Таран

Таран родился в 1955 г. в Германии в семье советского военного. В 1977 г. закончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище по специальности "военный инженер-радиотехник". А в 1987 году окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве по специальности "Управление боевыми действиями". Между учебой успел отслужить в армии.

Всю жизнь Таран посвятил службе в Минобороны, был заместителем начальника Главного управлении разведки до 2011 года. Потом стал представителем Минобороны при представительстве Украины при ООН.

На президентских выборах весной 2019 года возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты и экс-главного разведчика страны Игоря Смешко.

Был Таран и в АТО, где с апреля по август 2015 г. был главой Совместного центра контроля и координации на Донбассе. В СМИ говорят, что на эту должность он попал из-за тесных связей и контактов с россиянами.

В июле 2015 г. СМИ взорвались новостью о том, что с должности главы СЦКК Таран был уволен из-за подозрения в госизмене. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)", – написала пресс-служба ведомства.

Однако позже в СНБО заявили, что их аккаунт был взломан, и сообщение фейковое, хотя многие до сих пор считают, что Тарану просто удалось договориться.

После СЦКК стал членом рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Через три месяца, в ноябре 2015 года, был уволен.

Сейчас говорят, что Тарана продвигает в кресло министра обороны новый глава ОП Андрей Ермак, который также известен тесными контактами с представителями Кремля. Вероятно, что при его назначении продолжится миролюбивая риторика в отношении РФ.

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