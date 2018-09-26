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Украина получила безвиз с еще одной страной

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Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан.

Об этом рассказал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко. Исторический документ был подписан 26 сентября на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Еще одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии Президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем", - написал он.

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Стоит отметить, что 19 сентября было обнародовано распоряжение Кабинета министров Украины об одобрении проекта Соглашения с Восточной Республикой Уругвай.

Положениями документа предусматривается, что граждане Украины смогут пребывать в Уругвае в течение срока, не превышающего 90 дней и возобновляемого на другой срок в 90 дней. Граждане Уругвая смогут пребывать в Украине на протяжении срока, не превышающего 90 дней на протяжении 180 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Украина утвердила безвизовый режим Катаром, Антигуа и Барбуда. Также была анонсирована такая же процедура с Японией, что может произойти до 2020 года.

Читайте все новости по теме "Евроинтеграция" на OBOZREVATEL.

Темы
ЕвроинтеграцияБезвизовый режим с ЕС
Персоны
Святослав ЦеголкоПетр Порошенко
Место
Украина
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые нищеброды в Европу в основном ездят жопы мыть старикам. Кому эти второсортный скот будет мыть жопы в Уругвае?
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Интересно, в Уругвае больше грошей платят за уборку общественных туалетов,чем в Польще?
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