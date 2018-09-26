Украина получила безвиз с еще одной страной

Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан.

Об этом рассказал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко. Исторический документ был подписан 26 сентября на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Еще одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии Президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем", - написал он.

Стоит отметить, что 19 сентября было обнародовано распоряжение Кабинета министров Украины об одобрении проекта Соглашения с Восточной Республикой Уругвай.

Положениями документа предусматривается, что граждане Украины смогут пребывать в Уругвае в течение срока, не превышающего 90 дней и возобновляемого на другой срок в 90 дней. Граждане Уругвая смогут пребывать в Украине на протяжении срока, не превышающего 90 дней на протяжении 180 дней.

Ще з однією країною встановлено безвізовий режим. В присутності Президента в будівлі Генасамблеї ООН підписано угоду про це з Уругваєм. pic.twitter.com/VGxSNZyvvi — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 вересня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Украина утвердила безвизовый режим Катаром, Антигуа и Барбуда. Также была анонсирована такая же процедура с Японией, что может произойти до 2020 года.