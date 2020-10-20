Украина, Польша и Литва активизируют сотрудничество в сфере безопасности из-за угроз России

Украина, Литва и Польша активизируют сотрудничество в сфере безопасности в формате "Люблинского треугольника" на фоне возможного усиления влияния РФ после выборов в Беларуси.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Литовской республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом, сообщила пресс-служба СНБО. Руководители ведомств безопасности трех стран в ближайшее время проведут встречу.

"Возможно усиление влияния РФ – вызов для Украины, Литвы и Польши. Наше сотрудничество является важным для сохранения мира и спокойствия в регионе", – сказал Данилов.

Он поблагодарил Литву за поддержку Украины в ее борьбе с вооруженной агрессией РФ в восстановлении территориальной целостности и суверенитета государства.

Литовский посол отметил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее противостоянии с РФ, а также ее европейские и евроатлантические стремления.

"Мы будем с вами до вашей, а, значит, и нашей победы", – сказал Сарапинас.

По его словам, Литва последовательно будет предоставлять Украине помощь в военной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша, Литва и Украина создали новый формат трехстороннего сотрудничества – "Люблинский треугольник". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.