"Украина погрузится в хаос": названа опасность решения КСУ по указу Зеленского

Если украинцы не проявят уважения к решению Конституционного суда Украины касательно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, страна погрузится в хаос.

Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" выразил украинский журналист Виталий Портников.

"От того, как политики и общество отнесутся к решению Конституционного суда, зависит то, как наше государство будет существовать. Останется – при всех известных недостатках – демократической или превратится в игрушку для самодура или для толпы", – написал он.

КСУ рассматривает указ Зеленского

По словам Портникова, Украина оказалась на грани настоящего управленческого хаоса и общественной конфронтации, и решение КСУ может стать хорошим шансом для дезориентированной страны.

"Если государство и общество достойно пройдут это испытание решением Конституционного суда - значит, у нас есть шанс. Если ничего не получится, если этим решением решат пренебречь – значит уже через несколько месяцев Украина окончательно погрузится в политический и экономический хаос", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

11 июня Конституционный суд приступил к рассмотрению конституционности указа. На заседании выступил президент Владимир Зеленский.

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