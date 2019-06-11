"Украина погрузится в хаос": названа опасность решения КСУ по указу Зеленского

Если украинцы не проявят уважения к решению Конституционного суда Украины касательно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, страна погрузится в хаос.
Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" выразил украинский журналист Виталий Портников.
"От того, как политики и общество отнесутся к решению Конституционного суда, зависит то, как наше государство будет существовать. Останется – при всех известных недостатках – демократической или превратится в игрушку для самодура или для толпы", – написал он.
КСУ рассматривает указ Зеленского
По словам Портникова, Украина оказалась на грани настоящего управленческого хаоса и общественной конфронтации, и решение КСУ может стать хорошим шансом для дезориентированной страны.
"Если государство и общество достойно пройдут это испытание решением Конституционного суда - значит, у нас есть шанс. Если ничего не получится, если этим решением решат пренебречь – значит уже через несколько месяцев Украина окончательно погрузится в политический и экономический хаос", – резюмировал журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.
23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.
24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.
11 июня Конституционный суд приступил к рассмотрению конституционности указа. На заседании выступил президент Владимир Зеленский.
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