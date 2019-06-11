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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"Украина погрузится в хаос": названа опасность решения КСУ по указу Зеленского

3.5тЧитать материал на украинском

Если украинцы не проявят уважения к решению Конституционного суда Украины касательно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, страна погрузится в хаос.

Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" выразил украинский журналист Виталий Портников.

"От того, как политики и общество отнесутся к решению Конституционного суда, зависит то, как наше государство будет существовать. Останется – при всех известных недостатках демократической или превратится в игрушку для самодура или для толпы", – написал он.

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КСУ рассматривает указ Зеленского

КСУ рассматривает указ Зеленского

По словам Портникова, Украина оказалась на грани настоящего управленческого хаоса и общественной конфронтации, и решение КСУ может стать хорошим шансом для дезориентированной страны.

"Если государство и общество достойно пройдут это испытание решением Конституционного суда - значит, у нас есть шанс. Если ничего не получится, если этим решением решат пренебречь – значит уже через несколько месяцев Украина окончательно погрузится в политический и экономический хаос", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

  • 11 июня Конституционный суд приступил к рассмотрению конституционности указа. На заседании выступил президент Владимир Зеленский.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийВиталий Портников
Место
Украина
Теги
ксуВерховная Рада Украины
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Павлова Светлана
Павлова Светлана
Спасибo томy, ктo показaл мнe этот чудo-сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/549iief Пpoсто пpoйдя опрос пoлучилa пoчти пoлyгoдoвyю зapплaтy)) Пoльзyйтесь, покa eщe есть вoзмoжность=)
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