Украина резко изменила решение по переговорам с НАТО: официальная позиция

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отправится на конференцию NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на решение МИД.

Об этом сообщает "Европейская правда". Отмечается, что такой шаг был предпринят из-за общественной критики в адрес украинской власти касательно отсутствия представителей страны среди участников конференции.

Как стало известно, Пристайко примет участие в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.

Украина изменила решение по переговорам з НАТО

Ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что Украина на конференцию не поедет. "Глава МИД Украины Вадим Пристайко не будет участвовать в тематическом мероприятии на полях юбилейного саммита НАТО 3 декабря. Side-event, на который было отправлено приглашение министру, имеет формат политологичнои подиумной дискуссии", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского на встречу стран НАТО в Лондоне не позвали.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!