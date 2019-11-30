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1 декабря • обновлено в 06:23
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Украина резко изменила решение по переговорам с НАТО: официальная позиция

30.8т
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отправится на конференцию NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на решение МИД.

Об этом сообщает "Европейская правда". Отмечается, что такой шаг был предпринят из-за общественной критики в адрес украинской власти касательно отсутствия представителей страны среди участников конференции.

Как стало известно, Пристайко примет участие в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.

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Украина изменила решение по переговорам з НАТО

Украина изменила решение по переговорам з НАТО

Ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что Украина на конференцию не поедет. "Глава МИД Украины Вадим Пристайко не будет участвовать в тематическом мероприятии на полях юбилейного саммита НАТО 3 декабря. Side-event, на который было отправлено приглашение министру, имеет формат политологичнои подиумной дискуссии", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского на встречу стран НАТО в Лондоне не позвали.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Вадим Пристайко Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины НАТО
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе, до свiтлих залiв, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Подумала и стала кушать". «Руслан и Людмила»
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Про ПАНЕЛЬ это точно? Думал что Украина все таки не пойдет на ПАНЕЛЬ... Нет таки пошла...Компашка то какая на ентой самой панели...Е б и .. не хочу...
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