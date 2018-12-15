Украина подняла ставки в конфликте с РФ, у Кремля есть два варианта – эксперт

Украина введением военного положения повысила ставки в конфликте с Россией, и для РФ "есть резон, чтобы поднять ставки в ответ". У Кремля есть два варианта – начать новое обострение на Донбассе или тянуть время.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, комментируя панические заявления руководства террористов "ДНР" о подготовке Украиной наступления на Донбассе.

Как отметил аналитик, еще больше поднимать ставки в условиях войны можно эскалацией на линии фронта, но пока что эти заявления – всего лишь "игра на нервах".

"Что обозначает военное положение? Оно обозначает мобилизацию существующих ресурсов силовиков и подготовку к активным боевым действиям – это суть военного положения… С другой стороны, Украина подняла ставки, сказала, что надо что-то делать с Россией", – заявил он.

По мнению Тышкевича, есть несколько вариантов развития событий: "Первый – немедленно идти на переговоры. Но РФ вряд ли до лета 2019 года пойдет на переговоры относительно решения вопроса по сути. Соответственно, есть резон или затянуть время, или выйти на переговоры, как это было после Дебальцево, подняв ставки в том числе активизацией боевых действий на определенном участке фронта".

"Украина повышает ставки, она попытается ввести в уравнение переменную Крыма, о которой мы забываем. Разрешение ситуации на Азовском море невозможно без решения вопроса, чей Крым. Это идет вопреки политической комбинации РФ, потому что Россия очень долго пыталась вывести Крым за скобки обсуждения. Украина подняла политические ставки военным положением. Соответственно, для государств Европы это резкий звонок. Возможно усиление давления, попытка принудить РФ к переговорам", – отметил эксперт.

"А теперь поставим себя на место РФ. России нужен Донбасс. России нужна вся Украина в состоянии паралича власти. Это означает – зачем договариваться сегодня? Если президент будет тот же самый, можно вернуться к разговору через полгода. Если президент будет другой, будут и другие стартовые позиции", – добавил Тышкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна с 24 моряками.

В ответ Украина ввела военное положение в 10 областях до 26 декабря 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним о разрешении ситуации. В свою очередь, Путин заявил, что не отвечает на попытки Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании.

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