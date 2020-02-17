Украина подготовила ответ России в Совбезе ООН: нардеп раскрыла подробности

Украина использует инициированное Россией заседание Совета безопасности ООН, чтобы показать, как Кремль не выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя намеченное на 18 февраля открытое заседание Совбеза ООН.

Как отметила нардеп, Россия использует свой статус в Совете безопасности ООН, чтобы в очередную годовщину подписания Минских соглашений "показать себя миротворцами".

По словам Верещук, украинская сторона должна использовать эту возможность, чтобы показать, как Россия выполняет договоренности, достигнутые 9 декабря на переговорах "нормандской четверки".

"А также надо добавить резолюцию ПАСЕ от 30 января, где Россию обозначают стороной (конфликта на востоке Украины – ред.), и где обязуют Россию выполнить Минские соглашения. По этой резолюции можно будет посмотреть, что именно Россия, которая обязывалась выполнять свою часть Минских соглашений, из этого всего выполнила", – отметила "слуга народа".

"Это хорошая платформа, где мы можем обо всем этом поговорить – и режим прекращения огня, он должен был быть двухсторонний, и демилитаризация, и миссия ОБСЕ не имеет доступа, и остальное по пунктам – там есть о чем спросить Россию", – подчеркнула она.

Верещук заявила, что украинская сторона будет использовать эту платформу, чтобы донести свою позицию.

"Дай боже, чтобы мировая общественность поняла, кто агрессор, а кто жертва агрессии. Надеюсь, что будет сильная позиция Украины", – сказала депутат.

При этом она признала, что Киеву сейчас не хватает своего постпреда в ООН.

theworldnews.net

Как писал OBOZREVATEL, Россия созвала Совет безопасности ООН на 18 февраля. Заседание будет открытым с участием представителей ОБСЕ, оно приурочено к 5-й годовщине Минских соглашений. Заявленная цель – анализ выполнения "Минска-2".

В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В МИД Украины заявили о готовности противостоять российским сценариям в ООН.

Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин заявил, что инициативу по созыву Совбеза ООН можно расценивать как попытку России сорвать новую встречу "нормандской четверки".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

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