Украина поддержала Азербайджан в войне за Карабах

Учитывая ситуацию по вспышке боевых действий в Нагорном Карабахе Украина и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана в его конфликте с Арменией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 30 сентября. Он отметил, что накануне разговаривал по этому поводу со своим азербайджанским коллегой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как он поддерживал нашу в международно признанных границах. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", – заверил глава МИД.

Он подчеркнул, что сейчас самое главное – предотвратить дальнейшее разжигание конфликта и прекратить кровопролитие.

Кулеба добавил, что уже пообщался по телефону об этом с министром иностранных дел Азербайджана. Кроме того, по его словам, украинское МИД ведет переговоры с зарубежными партнерами, чтобы иметь скоординированную позицию по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Наша позиция очень четкая: война – это всегда горе, жертвы и разрушения. И мы искренне сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события. Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты в любой момент могут взорваться, это очаги нестабильности в Европе. И международное сообщество должно соответствующим образом относиться к их урегулированию", – подытожил Кулеба.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили обеспокоенность по поводу обострения отношений между Арменией и Азербайджаном и призвали стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта.