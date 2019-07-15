"Украину пленила ложь!" Глава УГКЦ мощно обратился к молодежи перед выборами

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук перед внеочередными выборами в Верховную Раду призвал молодежь различать правду и ложь. По его словам, сейчас Украину "пленила неправда".

Об этом он сказал во время встречи с юношеством на общенациональном паломничестве в Марийский духовный центр "Зарваница" 13-14 июля, сообщает Еспресо.TV (чтобы послушать видео, доскрольте до конца страницы).

"Хочу вам пожелать, чтобы никто вас не обманул. Потому что если вы будете уметь различать правду и ложь, то ни один лживый политик не получит вашего голоса... Будьте учениками правды и ее свидетелями. Никогда не стесняйтесь ее засвидетельствовать и увидите, что все мы вместе будем настоящими", – подчеркнул глава УГКЦ

Глава УГКЦ Святослав Союз православных журналистов

Он вспомнил, что в этом году греко-католическая церковь отмечает 30-летие выхода из подполья, и добавил, что предшественники уже доказали, что за правду нужно бороться, более того – терпеть преследования за нее и даже умереть.

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"Ведь тот, кто не знает правды, живет в темноте. Поэтому быть христианином – значит быть учеником и свидетелем правды. Каждый из нас в своей совести призван искать правду – это содержание христианской жизни", – подытожил предстоятель.

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