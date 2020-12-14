Украина планирует назначить посла в Туркменистане – СМИ

Украинская сторона подала запрос на агреман для Виктора Майко на должность посла в Туркменистане.

Об этом сообщают СМИ Туркменистана. Кандидатура была одобрена руководством страны в кратчайшие сроки.

Виктор Майко в период 2005-2010 г. уже работал послом Украины в Ашхабаде. За это время украинско-туркменские торгово-экономические отношения находилось на беспрецедентно высоком уровне, товарооборот между Украиной и Туркменистаном достигал в тот период рекордных 6 млрд. дол. США.

По данным СМИ, Туркменистану понадобилось всего несколько дней, для того, что бы одобрить кандидатуру Виктора Майко. Украинский дипломат хорошо известен как в высших политических, так и общественных кругах Туркменистана.

Эксперты отмечают, что в последние годы активность между двумя странами существенно снизилась. В 2019 году украинско-туркменская торговля уменьшилась на 43% по сравнению с 2018 годом и составила 168 млн. дол. США. За 10 месяцев 2020 года, товарооборот продолжил падение на 40%.

Назначение послом Украины человека, хорошо знающего страну и регион, доказавшего свою результативность, представляется, по словам источников, вполне правильным шагом.

Так же в СМИ есть информация, что в ближайшие дни МИД Украины планирует провести совещание послов, которые представляют нашу страну на высшем дипломатическом уровне по всему миру.

В связи с этим возникает вопрос, как украинская дипломатия помогает развитию торгово-экономических отношений с нашими зарубежными партнерами, уровень сотрудничества с которыми за последние годы упал до катастрофически низкого уровня. Продолжают рваться экономические связи с ключевыми торговыми партнерами, украинские предприятия, продукция которых ориентирована на экспорт стоят без дела и десятки тысяч наших граждан оказываются без работы на улице.

Совещание послов поможет ответить на вопрос – существует ли какая-то дорожная карта у правительства Украины и Министерства иностранных дел по активизации экспорта товаров украинской продукции и услуг, восстановления наших позиций на традиционных торговых рынках, и усилия по выравниванию платежного баланса Украины.