Украина переварит даже Курскую область – Портников

Проживающие на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму избиратели почти ничем не отличаются от россиян и в случае быстрого возвращения этих территорий Украине приведут к власти пророссийские силы.

Такое мнение выразил журналист и публицист Виталий Портников в интервью UkrLife.tv.

"Самый лучший способ добить Украину – это вернуть ей Донбасс. И лучше – еще и Крым. Восстановление территориальной целостности Украины, – это гарантия ее краха как современного европейского государства. Я имею в виду, быстрое. Нынешнее украинское государство – оно не оформлено. Если Украине дать время на оформление своей государственности, это должно быть 10–15 лет, чтобы она могла переварить эти территории. Через 10–15 лет Украина переварит даже Курскую область", – пояснил он.

Публицист уточнил, что не является сторонником присоединения Кубани к Украине, поскольку там живут почти исключительно избиратели Владимира Путина.

"Это одна из самых консервативных частей Российской Федерации. Это люди, которые даже если голосуют не за Путина, в Краснодарском крае всегда особый авторитет имели коммунистические силы, причем такие: радикально коммунистические, коммунистические антисемитские", – рассказал Портников.

Он подчеркнул, что Украине в нынешних условиях будет очень сложно присоединить "политически сумасшедшее" население Кубани.

"Вот условно говоря, во вторник Россия распадается. И кубанское государство, и Курщина с Брянщиной, и еще Воронежчина входят в состав Украины. Путина изберут здесь завтра президентом. А не Путина – так [президента Беларуси Александра] Лукашенко... Очень многие люди, которые у нас говорят о присоединении Кубани, – они никогда там не были. А я в Краснодар ездил не один и не два раза. Я представляю себе население Краснодарского края. Это похуже, чем Донбасс, намного", – подытожил журналист.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а народных депутатов – на 27 октября 2019 года.

Напомним, Портников также объяснил, почему Россия скрывает правду о крушении MH17.