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19 сентября • обновлено в 15:02
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Украина ответила крымским провокаторам в ОБСЕ

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Прокуратура Крыма открыла дело о нарушении крымскими участниками совещания ОБСЕ правил выезда с оккупированной территории.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры АРК в Telegram-канале. С таким заявлением в ведомство обратился представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ", – говорится в сообщении.

Заседание ОБСЕ в Варшаве

Заседание ОБСЕ в Варшаве

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Страна ЕС предупредила об угрозе захвата Крыма для ОБСЕ

Как писал OBOZREVATEL, делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыме". Таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

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Тема
Аннексия Крыма
Тег
ОБСЕ
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Ну, как любит Обоз - якобы Прокуратура Крыма якобы открыла дело о нарушении крымскими участниками совещания ОБСЕ правил выезда с якобы оккупированной территории.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Крым - Россия. Ау, так называемая прокуратура Крыма украинского разлива, ты где? Я плюю тебе в глаза.
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Покинули зал? Отлично, и не возвращайтесь
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