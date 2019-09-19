Украина ответила крымским провокаторам в ОБСЕ

Прокуратура Крыма открыла дело о нарушении крымскими участниками совещания ОБСЕ правил выезда с оккупированной территории.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры АРК в Telegram-канале. С таким заявлением в ведомство обратился представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ", – говорится в сообщении.
Заседание ОБСЕ в Варшаве
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Как писал OBOZREVATEL, делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыме". Таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".
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