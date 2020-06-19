Украина отреагировала на референдум по Конституции РФ на Донбассе и в Крыму
Министерство иностранных дел Украины предупредило о незаконности голосования жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса с паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию.
Как говорится на официальном сайте МИД, Украина рассматривает это как очередную попытку нарушения ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
"Привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования", – отмечается в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса составляет грубое вмешательство во внутренние дела и является продолжением российских попыток ползучей аннексии украинских территорий.
"Украина вместе с иностранными партнерами неоднократно указывала на то, что незаконная паспортизация на оккупированных территориях Донбасса рассматривается как сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является РФ", – указали в МИД.
Также незаконным как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права, станет проведение голосования на территории аннексированного Крыма.
"Результаты этого незаконного голосования... будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", – заверили в ведомстве.
Украина считает, что общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора.
Как сообщал OBOZREVATEL, всероссийское голосование по изменению Конституции РФ планировали провести 22 апреля, однако перенесли из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
Поправки в Конституцию позволяют продлить власть президента России Владимира Путина еще на 16 лет.