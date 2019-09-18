Украина отказалась от "формулы Штайнмайера" – росСМИ

Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.
Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный якобы информированный источник. "Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер", – сказал он.
Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении террористов самопровозглашенных "республик". "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", – заявил источник.
Война на Донбассе
podrobnosti.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.
Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.
Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.
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