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18 сентября • обновлено в 16:15
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Украина отказалась от "формулы Штайнмайера" – росСМИ

11.2т Читать материал на украинском

Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный якобы информированный источник. "Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер", – сказал он.

Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении террористов самопровозглашенных "республик". "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", – заявил источник.

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Война на Донбассе

podrobnosti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

  • Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

  • Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

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Тема
Мирные переговоры в Минске
Место
Украина
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васильевич василий
васильевич василий
Хо Хлы если против Штангеля Майора Фсб- так и скажите
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филипп филипыч
филипп филипыч
кому война кому мать родна. вот и весь сказ.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Кто то где то что то...Где официальное заявление шута???если оно последует то тогда пускай сам с собой встречается))
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