Украина отказалась от "формулы Штайнмайера" – росСМИ

Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный якобы информированный источник. "Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер", – сказал он.

Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении террористов самопровозглашенных "республик". "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", – заявил источник.

Война на Донбассе podrobnosti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО , после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса .

Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины , но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!