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12 ноября • обновлено в 11:58
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Украина отказала России в "особом статусе" Донбасса

1.1т
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Украина не договаривалась с Россией о закреплении в Конституции "особого статуса" Донбасса.

Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" министр иностранных дел Вадим Пристайко, комментируя заявление Кремля о необходимости закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

По его словам, для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" нет условия о внесении изменений в новую редакцию закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

24 канал

Пристайко уточнил, что действие закона об особом порядке истекает 31 декабря. "Мы все равно собираемся этот закон менять, его надо менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона", - сказал он.

"Москва поставила те вопросы, которые были еще, начиная с Минских договоренностей, о том, что эти особые "особенности" должны соответствовать набору ожиданий. То, что они говорят, например, что нужно внести изменения в Конституцию, нет, мы так не договаривались", - подчеркнул Пристайко.

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Он напомнил, что в Минске договорились о проведении конституционной реформы на основе децентрализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсуждали особый статус Донбасса.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Причем тут Россия, свиньи? Вы минские соглашения подписали? Выполняйте.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Цитата из минских договоренностей (подписанных Хряком) ;11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года.========== Так что пусть заткнется этот министр ...
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Перов Василий
Перов Василий
Достали Рогули причем тут Россия? Может немцев и французов рогули опять надурили?
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