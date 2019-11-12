Украина отказала России в "особом статусе" Донбасса

Украина не договаривалась с Россией о закреплении в Конституции "особого статуса" Донбасса.

Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" министр иностранных дел Вадим Пристайко, комментируя заявление Кремля о необходимости закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

По его словам, для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" нет условия о внесении изменений в новую редакцию закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Вадим Пристайко 24 канал

Пристайко уточнил, что действие закона об особом порядке истекает 31 декабря. "Мы все равно собираемся этот закон менять, его надо менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона", - сказал он.

"Москва поставила те вопросы, которые были еще, начиная с Минских договоренностей, о том, что эти особые "особенности" должны соответствовать набору ожиданий. То, что они говорят, например, что нужно внести изменения в Конституцию, нет, мы так не договаривались", - подчеркнул Пристайко.

Он напомнил, что в Минске договорились о проведении конституционной реформы на основе децентрализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсуждали особый статус Донбасса.

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