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29 декабря • обновлено в 18:02
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Украина отдала террористам бразильского наемника Лусварги, воевавшего на их стороне

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Украина отдала самопровозглашенным Л/ДНР бразильского наемника Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне террористов и получившего срок в 13 лет.

Лусварги в мае 2019 года был признан Павлоградским горрайонным судом Днепропетровской области виновным по ч. 1 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание или участие в террористической организации) на 13 лет.

Рафаэль Лусварги

Рафаэль Лусварги

Украина. ру

Рафаэль Лусварги в суде

Рафаэль Лусварги в суде

История с судом над ним имела несколько эпизодов. Изначально, в 2017 году Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2017 Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

Однако 4 мая 2018 года Лусварги был задержан активистами "С-14" в Киеве. Позже в СБУ рассказали о том, как бразилец воевал против Украины на стороне террористов "ДНР". Еще через год его таки посадили.

Задержание Лусварги активистами "С-14"

Задержание Лусварги активистами "С-14"

Telegram "С-14"

После его включили в список обмена пленными и отдали террористам самопровозглашенных Л/ДНР 29 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

  • Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

  • Обмен с "ЛНР" прошел на КПВВ "Майорск" по формуле 63 на 25.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Обмен пленными
Персона
Рафаэль Лусварги
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" терроризм военнопленные обмен
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Бразилия тоже ведёт против Украины гибридную вoйну?
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Сраные слуги. До Ростова не добежите.
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