Украина отдала террористам бразильского наемника Лусварги, воевавшего на их стороне

Украина отдала самопровозглашенным Л/ДНР бразильского наемника Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне террористов и получившего срок в 13 лет.
Лусварги в мае 2019 года был признан Павлоградским горрайонным судом Днепропетровской области виновным по ч. 1 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание или участие в террористической организации) на 13 лет.
Рафаэль Лусварги
Украина. ру
Рафаэль Лусварги в суде
История с судом над ним имела несколько эпизодов. Изначально, в 2017 году Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В августе 2017 Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.
Однако 4 мая 2018 года Лусварги был задержан активистами "С-14" в Киеве. Позже в СБУ рассказали о том, как бразилец воевал против Украины на стороне террористов "ДНР". Еще через год его таки посадили.
Задержание Лусварги активистами "С-14"
Telegram "С-14"
После его включили в список обмена пленными и отдали террористам самопровозглашенных Л/ДНР 29 декабря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.
Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.
Обмен с "ЛНР" прошел на КПВВ "Майорск" по формуле 63 на 25.
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