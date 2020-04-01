Украина останется без президента: известный экстрасенс спрогнозировал будущее Зеленского

Уже через несколько месяцев Украина останется без президента, столкнется с большим экономическим кризисом, и ко всему прочему в стране объявят чрезвычайное положение.

Таким прогнозом относительно ближайшего будущего украинского государства в интервью OBOZREVATEL поделился известный экстрасенс, финалист 7-го сезона "Битвы экстрасенсов" на СТБ и победитель этого шоу в Азербайджане Сабухи Иманов.

"Конкретного президента мы не выберем. Возможно, поменяют Конституцию... Будет какой-то руководитель, но это не президент. И чрезвычайное положение, кстати, будет. И экономическое чрезвычайное положение", – сказал он.

Сабухи Иманов утверждает, что вскоре в Украине объявят президентские и парламентские выборы

При этом Иманов не принимается говорить о том, кто именно придет на место нынешнего президента Зеленского, будет это мужчина или женщина.

"Давайте об этом пока не будем. Сбудется насчет досрочных выборов – поговорим дальше", – ответил он.

По его словам, уже в апреле в Украине объявят президентские, а потом и парламентские выборы.

"Не аналитик, чтобы анализировать. Но я чувствую. Все начнется еще в конце марта (интервью записывалось несколько дней назад. – Ред.). Не знаю, может быть, закон какой-то будет принят – как повод. Но в конце этого месяца произойдет нечто, что изменит всю ситуацию. Политическую, экономическую и так далее. А уже в апреле в Украине объявят выборы", – подытожил Иманов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский публицист и журналист Виталий Портников считает, что в Украине в ближайшее время могут сформировать новое правительство, поскольку действующее под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля будет демонстрировать снижение рейтингов президента Владимира Зеленского.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!