Украина остается преданным союзником ЕС – Порошенко поздравил Объединенную Европу с днем рождения

"Европа не будет создана сразу, или согласно одному единому плану. Она будет построена путем конкретных достижений, которые сначала создадут де-факто солидарность".

Именно такими словами 9 мая 1950 изображал будущую Объединенную Европу один из ее отцов-основателей Роберт Шуман. Понадобятся десятилетия веры и видения, воспитание и защиты общих ценностей и кропотливой работы для того, чтобы бывшая мечта выросла в мощный континентальный проект.

Этот проект преодолел не одно испытание и каждый раз выходил сильнее. Убежден, что ЕС с достоинством пройдет и нынешние сложные испытания, станет еще сильнее и крепче.

Украина всегда была и остается преданным союзником ЕС в утверждении общих ценностей, свободы и стабильности, а также в нашем общем деле по построению Европы непререкаемого авторитета верховенства права, надежды на процветающее будущее для всех и свободной от территориальных посягательств и распределительных линий. Благодарим Евросоюза за неизменную и твердую поддержку как на полях реформ, так и на фронте противодействия российской агрессии. Будущее Украины в ЕС! Вместе мы обязательно победим.

С Днем рождения, Европа!

Europe will not be made at once, nor according to a single master plan of construction, but will be built by concrete achievements, which create de facto solidarity.

It is with this declaration on May 9, 1950, Robert Schuman described a future United Europe. It would take decades of faith and strategic thinking, consolidation and protection of common values as well as a great amount of committed efforts to turn such a dream in the strongest continental project.

This project has overcome a number of trials and challenges but every time it has emerged as much stronger entity. I believe that the EU will pass with dignity through pressing challenges and become stronger and more united.

Ukraine remains a committed ally of the EU in strengthening our common values, freedom and stability, as well as achieving our common objective to build A Europe of the rule of law, democracy, prosperity, which is free of territorial claims and dividing lines. We are grateful to the EU for unwavering and solid support of Ukraine both on the track of reforms and in countering Russian aggression. Future of Ukraine is in the European Union! Together we will prevail.

Happy Birthday, the United Europe!

