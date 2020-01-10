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10 января • обновлено в 21:34
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Сергей Талк
Сергей Талк
Ученый Все статьи автора

Украина окончательно ушла в Европу, а Россия – в религиозное средневековье

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Каждый день в 17 часов из Рижского порта уходит теплоход в Стокгольм. Чтобы оказаться в Швеции, вам надо просто купить в кассе билет. Никто не будет спрашивать у вас паспорт, визу или обратный билет - это никому не интересно.

Помните, Штирлиц мечтал о том, чтобы "уйти к нейтралам", а один из его коллег по IV управлению хвалился тем, что у него есть родственники в Швеции? Теперь это просто. Удивительно, но большую часть пассажиров составляют украинцы - они приезжают на туристических автобусах прямо к причалу, и отправляются дальше в Швецию морским путём. В этом смысле украинцы стали европейцами.

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А что же россияне? Они окончательно породнились с иранскими аятоллами и повязались с ними кровью невинных жертв.

Мы наблюдаем сейчас исторический разлом, когда Украина окончательно ушла в Европу, а Россия - в религиозное средневековье. Россию всё чаще будут называть православным Ираном. Это тектонический разлом!

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Автор
Сергей Талк Сергей Талк
Место
Швеция
Источник
Источник: Facebook Сергея Талка
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