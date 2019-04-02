Украина оказалась перед тяжелейшим выбором – Вилкул

Народный депутат, экс-кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул оценил результаты первого тура выборов. С политиком беседовал журналист Валентин Авраменко специально для OBOZREVATEL.

- Александр Юрьевич, как вы оцениваете результаты первого тура?

- Я баллотировался в президенты с четкой программой. И у нас было практически всего два месяца донести ее до избирателя. Многое удалось сделать, многое еще предстоит сделать, но в программу свою я верю, потому что это прежде всего защита людей. И я остаюсь верен нашей программе.

Александр Вилкул vilkul.ua

Как я и говорил на протяжении этой непростой предвыборной кампании, Порошенко должен уйти. Мы уже все понимаем, что он натворил. Война, тысячи погибших, миллионы беженцев, миллионы уехавших из страны на заработки, разрушенная экономика, нищенские пенсии и зарплаты, отсутствие медицины, нечеловеческие тарифы.

Украина оказалась, к моему глубокому сожалению, перед выбором между очевидным злом и невероятным риском. Зло выбирать нельзя. Точка.

- За кого вы будете призывать голосовать во втором туре? За Зеленского?

- Ко второму кандидату, Владимиру Зеленскому, у меня есть серьезные вопросы. Думаю, настало время, чтобы он на них ответил миллионам украинцев. Из того, что он озвучил уже, у меня с ним серьезные, принципиальные разногласия по медицинской реформе. Я не понимаю, как можно поддерживать геноцидные эксперименты санитарки Супрун, это полное непонимание темы. У меня с ним серьезные разногласия по поводу геополитической позиции Украины. Я, как известно, сторонник внеблокового, нейтрального статуса, считаю его самой сильной позицией для нашей страны.

У Владимира есть сейчас три недели дать украинцам исчерпывающие ответы по этим и многим другим вопросам. Три недели – это достаточно времени. Украина не может ждать. Люди не могут ждать, и нельзя позволить их опять обмануть.

Еще раз подчеркну – дело не в персоналиях, я всегда утверждал, что принципы, четкий план и профессиональные способности претворить его в жизнь – вот, что важно на самом деле. Я остаюсь верен своим принципам и продолжу доносить их до людей и защищать их интересы.

- А свои результаты как оцениваете? Надеялись получить больше голосов?

- Я принял бой на самом деле всего за пару с лишним месяцев до выборов, после предательства и бегства Бойко в объятия Медведчука и их сговора продвигать действующего Президента во второй тур, притворяясь при этом оппозицией. Но я спокоен. Как сказал Авраам Линкольн, можно обманывать всех людей время от времени, и некоторых людей все время, но вы не можете обманывать всех людей вечно.

Мало было времени, я проводил по несколько встреч в день. Люди встречали прекрасно. Уверен, что каждый, кого я повстречал, перед кем успел выступить, пожать руку, поговорить, - проголосовали за меня. А это почти восемьсот тысяч человек, и я благодарен каждому и каждой. Я теперь в ответе перед ними.

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Уверен, на парламентских выборах наша команда заслужит огромное доверие избирателей. Если бы на этих выборах в бюллетенях вместо имен и фамилий были бы прописаны основные пункты программ кандидатов, я бы победил в первом туре, без скромности, потому что у меня самая взвешенная, проукраинская, политически и экономически обоснованная программа. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. У меня нет времени и нет причин расстраиваться. Моя следующая предвыборная кампания уже началась. Я пошел в политику, чтобы защищать людей, я пошел в президенты защищать людей. Я продолжаю это делать.

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