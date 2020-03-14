Украина официально запретила въезд иностранцев и заблокировала границы. Все даты

Кабинет министров Украины с 17 марта по 3 апреля временно ограничил пересечение государственной границы на самолете, поезде и автобусе для иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Решение об этом было принято на экстренном заседании Кабинета министров в субботу, 14 марта.

В СНБО отметили, что Украина закрывает не только авиасообщение с другими странами, но и железнодорожное и автобусное. В Украину можно будет въехать только на автомобиле.

Закрытие границ из-за коронавируса pravda.com.ua

"В течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины – аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций", – говорится в сообщении.

На заседании министры решили следующее:

временно закрыть с 00:00 мин 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан);

временно запретить с 00: 00 мин 16 марта по 3 апреля пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Также на заседании поручили МИД Украины проинформировать об указанных ограничениях дипломатических представителей иностранных государств в Украине, а также зарубежные дипломатические учреждения.

Кроме того, правительство предоставило новые полномочия замминистру здравоохранения, главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко. Чиновнику поручили вести надзор и предотвращать возникновение и распространение новых очагов коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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