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14 марта • обновлено в 15:23
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Украина официально запретила въезд иностранцев и заблокировала границы. Все даты

4.8т
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Кабинет министров Украины с 17 марта по 3 апреля временно ограничил пересечение государственной границы на самолете, поезде и автобусе для иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Решение об этом было принято на экстренном заседании Кабинета министров в субботу, 14 марта.

В СНБО отметили, что Украина закрывает не только авиасообщение с другими странами, но и железнодорожное и автобусное. В Украину можно будет въехать только на автомобиле.

Закрытие границ из-за коронавируса

Закрытие границ из-за коронавируса

pravda.com.ua

"В течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины – аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций", – говорится в сообщении.

На заседании министры решили следующее:

  • временно закрыть с 00:00 мин 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан);

  • временно запретить с 00: 00 мин 16 марта по 3 апреля пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Также на заседании поручили МИД Украины проинформировать об указанных ограничениях дипломатических представителей иностранных государств в Украине, а также зарубежные дипломатические учреждения.

Кроме того, правительство предоставило новые полномочия замминистру здравоохранения, главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко. Чиновнику поручили вести надзор и предотвращать возникновение и распространение новых очагов коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
СНБО Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Про необхідність такої заборони (особливо з КНР і РФ) я писав від самого початку, нарешті почули!!!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Можно подумать, шо к вам, кроме ваших же, из-за границы кто-то приезжает. Клоуны.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Только на авто... Вот перевозчикам дали разбогатеть, цены поднимут как в ОРДЛО.
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