Украина официально разорвала дружбу с Россией: что это значит

С понедельника, 1 апреля, Договор о дружбе Украины с Россией перестал действовать.
21 сентября 2018 года Украина официально уведомила РФ о расторжении Договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения, совершенные Россией. Закон о прекращении Договора вступил в силу 12 декабря 2018 года.
Договор о дружбе подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин.
Он вступил в силу 1 апреля 1999 года и являлся главным документом, который определял отношения между двумя странами как "стратегические".
Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость границ, существующих между ними на момент подписания.
Документ также предусматривал, что стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой.
Иллюстрация
Цензор.НЕТ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вопрос отмены Договора о дружбе всплыл в украинской политике из-за обострения ситуации в Азовском море.
Так, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего российские военные применили оружие против украинских кораблей, захватив три судна с 24 моряками.
6 сентября СНБО поддержал инициативу президента Петра Порошенко о непродлении Договора о дружбе.
10 декабря президент подписал закон о прекращении действия договора, принятый Верховной Радой.
Вскоре в сети был опубликован текст закона. "Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его исполнению", — сказано в документе.
В свою очередь в Кремле заявили, что разрыв договора якобы навредит самим украинцам.
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