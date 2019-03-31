Украина официально разорвала дружбу с Россией: что это значит

С понедельника, 1 апреля, Договор о дружбе Украины с Россией перестал действовать.

21 сентября 2018 года Украина официально уведомила РФ о расторжении Договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения, совершенные Россией. Закон о прекращении Договора вступил в силу 12 декабря 2018 года.

Договор о дружбе подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин.

Он вступил в силу 1 апреля 1999 года и являлся главным документом, который определял отношения между двумя странами как "стратегические".

Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость границ, существующих между ними на момент подписания.

Документ также предусматривал, что стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой.

Иллюстрация Цензор.НЕТ

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