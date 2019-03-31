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Украина официально разорвала дружбу с Россией: что это значит

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С понедельника, 1 апреля, Договор о дружбе Украины с Россией перестал действовать.

21 сентября 2018 года Украина официально уведомила РФ о расторжении Договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения, совершенные Россией. Закон о прекращении Договора вступил в силу 12 декабря 2018 года.

Договор о дружбе подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин.

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Он вступил в силу 1 апреля 1999 года и являлся главным документом, который определял отношения между двумя странами как "стратегические".

Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость границ, существующих между ними на момент подписания.

Документ также предусматривал, что стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой.

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Иллюстрация

Цензор.НЕТ

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Россия
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Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Это Нихрена не означает. Сразу же лохлы Зэбила выбрали. Скоро снова начнем дружить. Выплатим России репарации за то что 23 года уничтожали Крым и за убийства солдатами ЗСУ мирных жителей Донбасса.А новый презик Зэ в прямом эфире извинится перед Путиным от лица всего украинского народа. Дебилы блять.
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