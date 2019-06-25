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Украина объявила жесткий бойкот России в ПАСЕ: что сделали

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Во время заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) украинская делегация в знак протеста против поблажек для России покинула зал заседаний.

Как сообщил нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook, такой шаг Украина предприняла после оспаривания полномочий российской делегации в составе ПАСЕ. Он отметил, что на данный момент полномочия РФ в ПАСЕ поставлены под сомнения.

ПАСЕ

ПАСЕ

"Президент ПАСЕ признала, что полномочия российской делегации оспорены обоснованно и на россиян могут быть наложены санкции. Теперь этот вопрос передан в профильные комитеты. Мы запустили процесс наложения возможных санкций и ждем решение комитетов. Так же мы оспорили возможность назначение Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону, на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины. И ПАСЕ в ближайшее время обязано принять решения", — сказано в сообщении.

Новости
В ПАСЕ оспорили возвращение России: что это значит

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

  • За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Единогласно ее поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

  • Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала их ответственными за убийства на Донбассе и в Крыму.

  • Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что после возвращения полномочий делегации РФ в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

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Персона
Борислав Береза
Место
Украина
Теги
ПАСЕУкраина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Так же мы оспорили возможность назначение Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону, на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины" свои санкции ЕС может засунуть себе глубоко-глубоко, в ПАСЕ не только представители стран ЕС входят, пусть в своем клоповнике командуют.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Какие молодцы. Надеюсь назад не вернётесь?
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40 tetigistus
40 tetigistus
Очень жёстко. Очень. Кремль в истерике.
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Стальнов Андрей
Стальнов Андрей
40 tetigistus , а россияне вообще в трауре)))
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