Украина объявила жесткий бойкот России в ПАСЕ: что сделали

Во время заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) украинская делегация в знак протеста против поблажек для России покинула зал заседаний.

Как сообщил нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook, такой шаг Украина предприняла после оспаривания полномочий российской делегации в составе ПАСЕ. Он отметил, что на данный момент полномочия РФ в ПАСЕ поставлены под сомнения.

ПАСЕ

"Президент ПАСЕ признала, что полномочия российской делегации оспорены обоснованно и на россиян могут быть наложены санкции. Теперь этот вопрос передан в профильные комитеты. Мы запустили процесс наложения возможных санкций и ждем решение комитетов. Так же мы оспорили возможность назначение Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону, на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины. И ПАСЕ в ближайшее время обязано принять решения", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Единогласно ее поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала их ответственными за убийства на Донбассе и в Крыму.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что после возвращения полномочий делегации РФ в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

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