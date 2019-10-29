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29 октября • обновлено в 11:39
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Украина объявила о начале отвода войск в Золотом

8.3т Читать материал на украинском

Украинская сторона во вторник, 29 октября, начинает отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Украины Вадим Пристайко журналистам в Мариуполе, передает "Интерфакс Украина".

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", – сказал Пристайко

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Украина объявила о начале отвода войск в Золотом

Украина объявила о начале отвода войск в Золотом

Пресс-служба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Nayden Serg
Nayden Serg
ЗЕбилы, давно майдана не было??
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
А я говорил что Зе мужик! Прижал таки эти добробaнды! Может у Украины в кои веки появиться Президент, а не жиpная cвинья!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
ВСУ уже стояли у стен Кремля , и тут приказ отступать. АбиднА.
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