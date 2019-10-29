Украинская сторона во вторник, 29 октября, начинает отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Украины Вадим Пристайко журналистам в Мариуполе, передает "Интерфакс Украина".
"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", – сказал Пристайко
Украина объявила о начале отвода войск в Золотом
Пресс-служба ООС
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.