Украинская сторона во вторник, 29 октября, начинает отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Украины Вадим Пристайко журналистам в Мариуполе, передает "Интерфакс Украина".

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", – сказал Пристайко

Украина объявила о начале отвода войск в Золотом Пресс-служба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.

Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.

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