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2 июня • обновлено в 12:36
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Украина обратится к ООН из-за нарушений России в Крыму

2.2т
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Верховная Рада Украины приняла решение обратится к Организации Объединенных Наций из-за нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа из-за аннексии полуострова.

Постановление было принято на заседании парламента 2 июня. Оно предусматривает также обращение к Европейскому Парламенту, ОБСЕ, НАТО и другим мировым институциям.

Так, "за" "обращение Рады к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Российской Федерацией, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа" проголосовало 310 народных депутатов.

Украина обратится к ООН из-за нарушений России в Крыму

Воздержались 29 нардепов, "против" не проголосовал ни один народный избранник.

Украина обратится к ООН из-за нарушений России в Крыму

Скриншот

Украина обратится к ООН из-за нарушений России в Крыму

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия организовала 21 мая неформальную видеоконференцию с Совбезом ООН по поводу ситуации во временно оккупированном Крыму. На мероприятие Москва пригласила так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Также россияне пытались привлечь к участию представителей оккупационных властей Крыма, однако Украине и ее партнерам удалось это предотвратить.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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