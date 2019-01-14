Украина обратилась в Суд ООН из-за России: в чем дело

14 января Украина передала в Международный суд ООН письменные замечания и позицию в ответ на возражения России об отсутствии у Суда ООН юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как напоминается на сайте МИД Украины, в иске Украина потребовала от РФ возместить ущерб за продолжающиеся и систематические нарушения обеих конвенций.

"В июне 2018 года Украина подала Меморандум в поддержку своих требований с широким перечнем задокументированных доказательств серьезных нарушений Россией этих конвенций. Россия подала свои возражения по поводу юрисдикции в Суд ООН в сентябре 2018 года", — сказано в сообщении.

В украинском заявлении подчеркивается, что Суд обладает юрисдикцией рассматривать все исковые требования. Кроме того:

Украина обеспечила все необходимые требования досудебного урегулирования спора;

Украина доказывает, что большинство возражений РФ неприемлемы на предварительном этапе рассмотрения дела, поскольку они могут рассматриваться во время заслушивания дела по существу;

Украина указывает, что вопросы толкования конвенций должны решаться на этапе рассмотрения дела по существу.

"Украина убеждена, что МС ООН подтвердит наличие юрисдикции рассматривать иск и что Российская Федерация, в итоге, будет привлечена к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на этапе рассмотрения дела по существу", — подытожено в сообщении.

Иллюстрация. Международный суд ООН justicehub.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля 2018 года Международный суд ООН огласил сразу несколько решений в деле по иску Украины против России. Так, суд признал за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Также суд заявил, что Украина не предоставила достаточно доказательств финансирования Россией терроризма. Вместе с тем Международный суд ООН согласился на введение мер по иску Украины против РФ в части защиты национальных меньшинств в Крыму.

Суд обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.

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