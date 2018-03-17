Украина обратилась в ООН по поводу Крыма: опубликован документ

Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма.

В них подчеркнуто, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Копии документов публикует "Укринформ".

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе", - сказано в обращении.

Кроме того, письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосование в Крыму.

Укринформ

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", - говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Укринформ

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В украинской миссии добавили, что другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта президент РФ Владимир Путин осуществил официальный визит в аннексированный Крым. В частности, он побывал на Керченском мосту.

Кроме того, он выступил с циничной речью перед местными жителями. "Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в родной дом, в дом нашей общей родины", - сказал глава РФ.

В ответ на это Государственный департамент США обнародовал заявление, в котором напомнил, что Крым - это Украина.

Подавляющее большинство государств-членов Совета безопасности ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметило незаконные действия РФ в Крыму.