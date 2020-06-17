Украина обратилась в ООН из-за агрессии России в Крыму

Украина проинформировала генсека ООН о том, что Россия игнорирует международное право, продолжает насильственную паспортизацию и проводит другие репрессии против жителей временно оккупированного Крыма.

Об этом сказано в официальном письме Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, текст которого обнародовал Укринформ. Дипломат просит отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.

"Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, которая является элементом репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации", – сказано в документе.

Постпред подчеркнул, что принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является "преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины". Если же жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом.

"Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в Автономную Республику Крым и города Севастополь", – отмечено в письме.

По словам Кислицы, Украина сохраняет решимость защищать права и интересы собственных граждан, которые проживают во временно оккупированном Крыму. При этом надеется и на реакцию генсека ООН.

"Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям Российской Федерации и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлено вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", – резюмировал Кислица.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Россия позвала жителей Крыма на видеовстречу Совбеза ООН.