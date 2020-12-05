Украина обратилась к США и Британии в годовщину "Будапешта": усильте давление на Россию

Россия нарушила Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, оккупировав часть нашей страны и начав вооруженный конфликт на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 26-й годовщины подписания Будапештского меморандума. МИД призвал страны-подписанты усилить давление на Россию.

"Заключив этот документ с Украиной, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства... Но РФ дерзко нарушила свои обязательства по Меморандуму. Сегодня Россия активно милитаризует территорию временно оккупированного Крыма, превратив его в мощную военную базу", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Россия в Крыму может разместить ядерное оружие, чем подорвет глобальную систему безопасности и поэтому понадобится реакция международного сообщества.

"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ с тем, чтобы заставить государство-агрессора вернуться в международно-правовой режим, в частности к выполнению положений Будапештского меморандума. Россия должна в полной мере соблюдать обязательства по этому документу", – подчеркнуто в заявлении.

Отметим, что ровно 26 лет назад, 5 декабря 1994 года, был подписан Будапештский меморандум – международное соглашение о неядерном статусе Украины.

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