Украина обратилась к США и Британии в годовщину "Будапешта": усильте давление на Россию
Россия нарушила Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, оккупировав часть нашей страны и начав вооруженный конфликт на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 26-й годовщины подписания Будапештского меморандума. МИД призвал страны-подписанты усилить давление на Россию.
"Заключив этот документ с Украиной, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства... Но РФ дерзко нарушила свои обязательства по Меморандуму. Сегодня Россия активно милитаризует территорию временно оккупированного Крыма, превратив его в мощную военную базу", – говорится в сообщении.
В МИД отметили, что Россия в Крыму может разместить ядерное оружие, чем подорвет глобальную систему безопасности и поэтому понадобится реакция международного сообщества.
"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ с тем, чтобы заставить государство-агрессора вернуться в международно-правовой режим, в частности к выполнению положений Будапештского меморандума. Россия должна в полной мере соблюдать обязательства по этому документу", – подчеркнуто в заявлении.
Отметим, что ровно 26 лет назад, 5 декабря 1994 года, был подписан Будапештский меморандум – международное соглашение о неядерном статусе Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему наша страна вынуждена была подписать Будапештский меморандум.
Также Кравчук анонсировал новый Будапештский меморандум.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заменителем гарантий безопасности Украины, прописанных в Будапештском меморандуме, может стать мощная армия, поддержка западных партнеров, эффективная дипломатия и стабильное общество.
Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный заявил, что существует способ актуализации Будапештского меморандума, который "даст поливариантность" в решении вопроса Донбасса.
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал подписантов Будапештского меморандума помочь Украине
Президент Владимир Зеленский считает важным мнение украинцев касательно вопроса о том, нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
В Кремле прокомментировали вопрос Зеленского о Будапештском меморандуме.
Позже у Зеленского анонсировали новый "Будапештский меморандум".