Украина обратилась к России в ООН из-за гибели украинского военного

Украина в ООН обратилась к Российский Федерации из-за убийства украинского военного на Донбассе.

Постоянное представительство Украины ООН потребовало от РФ прекратить обстрелы, говорится в сообщении на странице в Twitter украинских дипломатов.

"Российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными результатами саммита N4 в Париже и Минскими соглашениями", – сказано в сообщении.

Украина обратилась к России в ООН

Напомним, что 26 мая на Донбассе в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.