Украина обратилась к России в ООН из-за гибели украинского военного

Украина в ООН обратилась к Российский Федерации из-за убийства украинского военного на Донбассе.

Постоянное представительство Украины ООН потребовало от РФ прекратить обстрелы, говорится в сообщении на странице в Twitter украинских дипломатов.

"Российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными результатами саммита N4 в Париже и Минскими соглашениями", – сказано в сообщении.

Напомним, что 26 мая на Донбассе в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.

Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements. pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe