Украина обратилась в ООН из-за "морского парада" в Крыму

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН по поводу так называемого "военно-морского парада" во временно оккупированном Крыму.

Это является очередным нарушением Россией международного права, сказано в официальном письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, которое обнародовал "Укринформ".

"Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины", – отметил постпред.

Он назвал действия России "сознательными шагами", которые направлены на эскалацию напряженности и несут угрозу региональной безопасности.

"Украина требует от Российской Федерациий немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексных мер по деоккупации части суверенной территории Украины", – сказано в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста МИД России из-за "военно-морского парада" в Крыму.