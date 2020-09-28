Украина обратилась к Армении и Азербайджану из-за конфликта в Карабахе

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В ведомстве выразили обеспокоенность по этому поводу. Официальную позицию пресс-служба МИД опубликовала в Twitter.

Там отметили, что в настоящее время внимательно изучают обстоятельства, которые привели к соответствующим событиям в странах.

Кроме того, в украинском МИД призвали стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта.

"Соболезнуем родственникам и близким погибших", – говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за "республики Нагорный Карабах" в 1988 году. В мае 1994-го стороны достигли режима прекращения огня. Однако 27 сентября 2020 года возникло новое обострение, в непризнанном Нагорном Карабахе возобновились бои, правительства же стран объявили военное положение.

Скриншот сообщения. Twitter MFA of Ukraine

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