Украина обратилась к Армении и Азербайджану из-за конфликта в Карабахе
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.
В ведомстве выразили обеспокоенность по этому поводу. Официальную позицию пресс-служба МИД опубликовала в Twitter.
Там отметили, что в настоящее время внимательно изучают обстоятельства, которые привели к соответствующим событиям в странах.
Кроме того, в украинском МИД призвали стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта.
"Соболезнуем родственникам и близким погибших", – говорится в сообщении.
Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за "республики Нагорный Карабах" в 1988 году. В мае 1994-го стороны достигли режима прекращения огня. Однако 27 сентября 2020 года возникло новое обострение, в непризнанном Нагорном Карабахе возобновились бои, правительства же стран объявили военное положение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта 27 сентября в "республике Нагорный Карабах" вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.
Министерства обороны Азербайджана и Армении опубликовали видео боев, которые проходили в Нагорном Карабахе.
Страны также обратились к международным организациям относительно ситуации в регионе.
Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил Россию в поставках оружия Армении и Азербайджану.