1 декабря ВР планирует принять бюджет-2021. Напомню, что 275 депутатов из партий "Слуга народа", "Батьківщини", "За майбутнє" и группы "Довіра" поддержали в первом чтении проект бюджета на 2021. Знающие люди убеждены, что цена успешного голосования - это выделение так называемого депутатского фонда в 7.4 миллиарда гривен для нужд депутатов, которые поддержат власть. И как бонус, несколько хлебных должностей для бюджетных союзников, таких как Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Кроме того, увеличение расходов на содержание ВР и 700 млн для парламентских партий.

В то же время по данным Государственной службы статистики в 2019 году население Украины сократилось на 272 тысяч 297 человек: родилось 308 817, умерло - 581.114. Это - самые печальные показатели за последние годы. В 2020 году - будут еще хуже.

Что это означало бы для адекватной власти?

Это должно побудить формировать бюджет жизнь.

То есть заморозить все расходы для роскоши власть имущих; закупка новых машин, компьютерной техники, финансирование строительства фонтанов, памятников и бюджетной поддержки СМИ, рекламы, социологии ...

О космических премии и доплаты чиновников на время пандемии забыть.

А если 1,5 тысячи долларов мало, чтобы детям купить мороженое, как говорит Саакашвили, то можно трудоустроиться в больнице или школы ...

И для всех: от Президента и Нафтогаза - к главе малейшей ОТГ.

Приоритеты: малый и средний бизнес, здравоохранение и зарплаты медиков, образование и зарплаты учителей и преподавателей, окружающей среды, питьевая вода, есть все государственные программы по профилактике заболеваний!

Сегодня вопрос стоит именно так:

будет ли у нас бюджет жизнь или бюджет для власть имущих и МВФ!