"Украина никогда не вернет Крым": Радзиховский назвал причину

Украина никогда не сможет вернуть под свой контроль аннексированный Россией Крым.

Об этом заявил российский публицист Леонид Радзиховский, передает "Апостроф".

"Возвращение Крыма – это просто абсурдное пропагандистское клише. Абсолютно очевидно, что это не произойдет никогда. Это противоречит базовым инстинктам любого политика, потому что народ этого не примет, даже если в душе хочет и думает: "Да черт с ним!", "Да пропади он пропадом!", "Все равно он не наш"", - сказал он.

По словам публициста, возвращение Крыма невозможно, "пока Россия – это Россия".

"Естественно, наступит время, когда не будет ни России, ни Украины, ни вообще государств. В ходе меняющейся истории проблема Крыма, как и проблемы Курильских островов, Карабаха, Калининграда и еще сотни территорий, не будет значимой. Исчезнут государства – ну и проблема исчезнет", - уверен он.

Радзиховский также считает "абсурдной" идею возвращения России в "Большую восьмерку".

"Россию исключили четыре года назад в связи с событиями в Крыму, и с тех пор конфронтация зашла гораздо дальше. Поэтому даже если Путин уйдет из Сирии и Донбасса, ни о каком возвращении в "Большую восьмерку" не может быть и речи как минимум по двум причинам", - отметил он.

По его словам, во-первых, Россия никогда не уйдет из Крыма. А во-вторых, членство в "Большой восьмерке" предполагает игру по общим правилам. Однако другие страны-члены не будут захватывать чужие территории и травить людей газом.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля Украина впервые приняла участие в мероприятиях саммита "Большой семерки", который проходит в Торонто.