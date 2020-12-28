Украина никогда не откажется от Крыма и Донбасса, – Кулеба
Украина никогда не откажется от оккупированных Россией Крыма и Донбасса.
Как сказал в интервью немецкому изданию Internationale Politik министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в истории есть много примеров того, как страны с несовместимыми позициями в конечном итоге через долгое время приходили к соглашению.
"Мы ни в коем случае не будем отклоняться от двух основополагающих принципов. Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное – вопрос времени и дипломатии", – отметил он.
По словам Кулебы, при президенте Владимире Зеленском изменилась стратегия Украины в переговорном процессе по Донбассу.
"Мы стали более активными и проактивными. Это означает, что мы придумываем собственные идеи и предлагаем решения, тогда как раньше мы только ждали предложений от другой стороны, чтобы затем отреагировать", – рассказал глава МИД.
Он признал, что переговоры в "нормандском формате" с Россией, Германией и Францией, а также в Трехсторонней контактной группе далеко не легкие и очень длительные.
"Но мы открыты для творческих решений и будем настаивать на конкретных шагах, которые будут способствовать мирному процессу", – добавил Кулеба.
При этом он подчеркнул, что регионам страны никогда не позволят находиться за пределами Конституции и правовой системы – например, проводить выборы в соответствии с каким-либо другим избирательным законом.
"Попытки России оказать влияние на Украину не означают, что курс страны может быть изменен. Как я уже сказал, присоединение Украины к Евроатлантическому Западу необратимо", – заключил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кулеба назвал три условия, которые нужно выполнить, чтобы сдержать президента России Владимира Путина.