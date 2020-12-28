Украина никогда не откажется от Крыма и Донбасса, – Кулеба

Мирослав Семенюк Политика 12:52, 28.12.2020 Обновлено: 13:16, 28.12.2020

Украина никогда не откажется от оккупированных Россией Крыма и Донбасса.

Как сказал в интервью немецкому изданию Internationale Politik министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в истории есть много примеров того, как страны с несовместимыми позициями в конечном итоге через долгое время приходили к соглашению.

"Мы ни в коем случае не будем отклоняться от двух основополагающих принципов. Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное – вопрос времени и дипломатии", – отметил он.

По словам Кулебы, при президенте Владимире Зеленском изменилась стратегия Украины в переговорном процессе по Донбассу.

"Мы стали более активными и проактивными. Это означает, что мы придумываем собственные идеи и предлагаем решения, тогда как раньше мы только ждали предложений от другой стороны, чтобы затем отреагировать", – рассказал глава МИД.

Он признал, что переговоры в "нормандском формате" с Россией, Германией и Францией, а также в Трехсторонней контактной группе далеко не легкие и очень длительные.

"Но мы открыты для творческих решений и будем настаивать на конкретных шагах, которые будут способствовать мирному процессу", – добавил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что регионам страны никогда не позволят находиться за пределами Конституции и правовой системы – например, проводить выборы в соответствии с каким-либо другим избирательным законом.

"Попытки России оказать влияние на Украину не означают, что курс страны может быть изменен. Как я уже сказал, присоединение Украины к Евроатлантическому Западу необратимо", – заключил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кулеба назвал три условия, которые нужно выполнить, чтобы сдержать президента России Владимира Путина.

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