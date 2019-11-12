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13 ноября • обновлено в 00:15
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"Украина ничего не делала": политик развеял ложь оккупантов о Крыме

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Российская пропаганда в аннексированном Крыму активно насаждает мнение о том, что Украина "ничего не делала" для полуострова.

Бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын рассказал в эфире ObozTV об украинском вкладе в развитие Крыма.

"Колоссально большие вещи делала Украина, хотя сейчас говорят, что Украина ничего не делала. В 1998 голодном году Кучма принял решение, построили газопровод Джанкой-Феодосия-Керчь длиной 275 км, и миллион крымчан получили природный газ, которого у них даже в советское время не было", – заявил Куницын.

По его словам, на полуострове "умничают отдельные депутаты Госдумы от Севастополя", которые раньше "очень любили Украину, теперь очень любят Россию".

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"Я в 2006 году, когда пришел в Севастополь губернатором, город утопал в мусоре. Приморский бульвар был разбит, по нему ходить было невозможно. Памятник затопленным кораблям падал. Памятник героической обороне Севастополя в простонародье называли "каракатицей", потому что его с 1973 года никто не мог достроить, и мы его за 5 месяцев достроили", – перечислил Куницын.

"При Ющенко мы построили газовое кольцо, закольцевали Севастополь, который зимой замерзал. На Малаховом кургане не горел вечный огонь – мы его восстановили. Мы построили с главой Нацбанка Стельмахом за год академию банковского дела за миллиард. И это не Украина?" – подчеркнул он.

"Украина ничего не делала": политик развеял ложь оккупантов о Крыме

life.pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что до вхождения в состав Украины Крым находился в глубоком упадке. Он выразил уверенность, что полуостров не имеет перспектив развития в составе России, поэтому его жители рано или поздно захотят назад в Украину.

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Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всё таки недалёкие украинские служащие, и как пример -Куницин! Вот он говорит:".Я в 2006 году, когда пришел в Севастополь губернатором, город утопал в мусоре. Приморский бульвар был разбит, по нему ходить было невозможно. Памятник затопленным кораблям падал..." Это что, была не Украина? "...активно насаждает мнение о том, что Украина "ничего не делала" для полуострова."
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Kuksov Micha, с 1954 по 2006 таки ни черта Украина не делала, а потом мусор убрала и Приморский бульвар починила. Благодетели, епта! Как будто Крым им налогов не платил все эти годы
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Да уж! 200 километров трубопровода и отремонтированные дороги в центре одного города на весь полуостров за 25 лет - это "переможище"!!!
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