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2 октября • обновлено в 19:23
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"Украина независима! Нам приказать нельзя!" Зеленский резко ответил на вопрос о Трампе

27.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации его разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

Об этом украинский президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник, 30 сентября, во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое, написала "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что столица Украины не сделает этого по приказу других стран.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский

"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна. Мы открыты и готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", – отметил он.

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Зеленский сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с Трампом. По его мнению, это было бы неправильно.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", – подытожил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Джо Байден Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина Киев
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Pal Gosha
Pal Gosha
Президент, "незалежной", уже всем лизнул, лизать больше некому: - "Вот мы какие, уже никому не лижем, мы незалэжные", а нет, Трамп сказал надо теперь соснуть у Путина!!!
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Pal Gosha, и сосут переможники шароварные,,даже причмокивают
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
А як же: "Гєнпрокурор на 100% мой чєловєк?". Це і є незалежні правоохоронні органи?
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Олени,вы же сами с себя стебетесь Наскакали,пожинайте！
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