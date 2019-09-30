"Украина независима! Нам приказать нельзя!" Зеленский резко ответил на вопрос о Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации его разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

Об этом украинский президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник, 30 сентября, во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое, написала "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что столица Украины не сделает этого по приказу других стран.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский

"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна. Мы открыты и готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", – отметил он.

Зеленский сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с Трампом. По его мнению, это было бы неправильно.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", – подытожил президент Украины.

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