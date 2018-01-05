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"Украина не выживет": у Путина сделали скандальное заявление о роли России

10.9тЧитать новость на украинском

Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации РФ Сергей Калашников заявил, что Украине не сможет обойтись без российского газа.

Соответствующий комментарий он дал "РИА Новости" в связи с заявлением президента Украины Петра Порошенко об энергетической независимости благодаря решению стокгольмского арбитража.

"Какая это победа. Украина без российского газа жить не может, она без него замерзнет", — заявил Калашников.

Он заявил, что эти "крючкотворные процессы" не имеют отношения в реальной жизни.

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"Порошенко пытается выдать желаемое за действительное", — заявил представитель Совфеда.

По его словам, Украина может перейти только на сжиженный газ в отличие от Европы.

Как сообщал "Обозреватель", Порошенко во время Новогоднего поздравления сообщил, что решение Стокгольмского арбитража как будто легло под елку и защитило украинцев от невыгодных условий контракта.

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Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
НАК "Нафтогаз"Газпром
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