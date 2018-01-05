"Украина не выживет": у Путина сделали скандальное заявление о роли России

Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации РФ Сергей Калашников заявил, что Украине не сможет обойтись без российского газа.

Соответствующий комментарий он дал "РИА Новости" в связи с заявлением президента Украины Петра Порошенко об энергетической независимости благодаря решению стокгольмского арбитража.

"Какая это победа. Украина без российского газа жить не может, она без него замерзнет", — заявил Калашников.

Он заявил, что эти "крючкотворные процессы" не имеют отношения в реальной жизни.

"Порошенко пытается выдать желаемое за действительное", — заявил представитель Совфеда.

По его словам, Украина может перейти только на сжиженный газ в отличие от Европы.

Как сообщал "Обозреватель", Порошенко во время Новогоднего поздравления сообщил, что решение Стокгольмского арбитража как будто легло под елку и защитило украинцев от невыгодных условий контракта.