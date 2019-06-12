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Украина не вступит в ЕС и через 10 лет: Климкин разрушил миф

4.4тЧитать материал на украинском

Украина не вступит в Евросоюз ни в 2025 году, ни через 10 лет. На данный факт указывает то, что еще не начались необходимые переговоры.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook. Он добавил, что для того, чтобы Украина попала в ЕС, ей нужно стать на голову выше других кандидатов.

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"Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет – уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра", – написал Климкин.

Климкин дал прогноз по вступлению Украины в ЕС

Климкин дал прогноз по вступлению Украины в ЕС

ФБ Климкина

"Однако, удалось закончить разговор на позитиве: мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины в ходе заседания в четверг, 7 февраля, приняла проект закона (№9037) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

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Макарский Александр
Макарский Александр
Так За шо стрыбав майдан та сгинула небесна сотня?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Павлик смешной такой))) В нашей деревне недавно цирк был, так клоун там - копия чугункина. Может, конечно, специально под него косил, но я сомневаюсь. Думаю случайность)))
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
І знали це давно , тільки владі потрібно було розповідати казки ,а люди вірили , наведіть порядок в Україні і буде вам щастя.
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