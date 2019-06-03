"Украина — не вассал Москвы": стало известно, как Порошенко "отшил" Путина с послом-КГБистом

Глава Российской Федерации Владимир Путин пытался заставить президента Петра Порошенко согласиться на назначение послом РФ в Украине бывшего КГБиста, однако получил категорический отказ.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. Он вспомнил, что во время работы в АП ему приходилось вести подготовку исторических телефонных разговоров, в том числе, когда решалась судьба ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, готовились последние критерии для безвиза с ЕС, решалась судьба Томоса в разговоре с Вселенским патриархом.

Константин Елисеев

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"Когда президент Порошенко четко сказал президенту России "нет" на его попытки назначить новым послом России в Украине Михаила Бабича (которого впоследствии, когда мы отказали, назначили послом России в Беларусь), Путин специально позвонил, чтобы надавить на президента Порошенко — чтобы получить агреман на назначение нового посла", — вспоминает Елисеев.

Он также рассказал, что во время разговора российский президент всячески давил на Порошенко.

"Путин использует не столько аргументы, сколько язык силы и ультиматумов. Это была непростая телефонная беседа. Но я гордился президентом Порошенко, который держал государственную позицию и не боялся, несмотря на определенные угрозы, сказать "нет" Путину", — отмечает бывший экс-заместитель главы АП.

По словам Елисеева, жесткая позиция тогдашнего президента Украины очень раздражала Путина.

"В целом же, следствием того, что Порошенко жестко отстаивал позицию Украины, не допускал делать из Украины вассала Москвы — стала публичная позиция Путина, мол, "я приму любого нового президента Украины, только не Порошенко", — объясняет Елисеев.

Отметим, что до назначения послом в Республику Беларусь Михаил Бабич служил в войсках ВДВ РФ и КГБ, в начале 2000-х руководил правительством Чечни, а также работал помощником директора пограничной службы ФСБ.

В Беларуси Бабич проработал послом РФ меньше года — на категорическое требование президента Александра Лукашенко его вернули в Москву.

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