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"Украина – не сырьевая колония!" Ляшко жестко выступил против отмены моратория на вывоз леса

23т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко категорически выступил против отмены моратория на вывоз леса. Он отметил, что этот шаг направлен на то, чтобы превратить страну в сырьевую колонию и не давать зарабатывать средства для достойной жизни.

Кроме того, он предложил эффективные способы борьбы с контрабандой древесины. Свою позицию по данному вопросу он изложил в интервью телеканалу "Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проблема не в моратории. Проблема в том, что контрабанду "крышуют" те, кто должен с ней бороться: таможенники, СБУшники, прокуроры. Поэтому власть, когда рассказывает о том, что нужно отменить мораторий на вывоз леса из-за контрабанды, пусть борется с ней. Контрабанда леса – это не иголка в стоге сена. Ее перевозят в вагонах и лесовозах. Перекройте железные дороги, закройте дороги на таможне. Их не так много. Контрабанду везут на западном направлении – это 5-10 постов. Выставьте и закройте. Но они этого не делают, потому что деньги от контрабанды идут им в карман", – сказал политик.

Кроме того, подчеркнул он, те, кто выступает за отмену закона о запрете вывоза леса, лишает работы десятки тысяч украинцев и подставляет инвесторов, которые поверили изменения, инициированные Радикальной партией.

Олег Ляшко

Олег Ляшко

"Деловая столица"

"То есть, фактически, – это продолжение политики сырьевой колонизации Украины. Мы предлагаем сейчас наоборот усилить действие моратория. В частности предусмотреть – на каждую вырубленную древесину две посадить взамен. А не так, что вырубают, а потом ждут, пока государство профинансирует новые вырубки", – возмутился парламентарий.

"В приличной европейской стране Швеция крупнейшее предприятие, которое торгует лесоматериалами, – это ІКЕА. Так вот, в Швеции невозможно срубить ни одно дерево. Самое большое в мире предприятие, а деревья у себя не рубят. А почему? А потому, что есть на свете дураки украинцы, которые даром все отдадут. Я не дам, чтобы кто-то нас считал глупее", – добавил Ляшко.

Нардеп также подчеркнул, что сохранение моратория на вывоз леса из Украины – это рабочие места для наших людей, поскольку именно он позволил создать сотни новых предприятий. И сейчас противники ограничений хотят закрыть и ликвидировать эти компании.

"Экспорт леса – это так же, как экспорт зерна. За последние семь лет Украина втрое увеличила вывоз зерна, но селяне богаче не стали – они стали беднее. Потому что экспортировать надо не лес и зерно, а продукцию из дерева, муку, крупы, макароны. Создавать добавленную стоимость и рабочие места. Поэтому, когда власть сегодня говорит, что надо землю продавать, лес вывозить необработанный, это политика, которая никогда не позволит преодолеть бедность в Украине, восстановить экономику. Это политика, которая никогда не позволит отказаться от кредитов. Потому что сырье продают дешево и не дают возможности встать на ноги", – объясняет Ляшко.

Он отметил, что его политсила предлагает совершенно другой подход: пересмотреть условия сотрудничества с МВФ и с Европейской комиссией; пересмотреть соглашения и отменить те, которые заставляют из Украины вывозить сырье; увеличить квоты на поставки готовой украинской продукции в страны ЕС и дальше.

"Это даст украинцам возможность больше зарабатывать, чтобы не занимать, не побираться, чтобы быть реально независимыми и достойно жить", – резюмировал лидер РПЛ.

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Тема
Мораторий на экспорт леса
Персона
Олег Ляшко
Тег
Радикальная партия
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