Украина не позволит: появились подробности встречи Путина с Зеленским

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут спонтанно провести личную встречу в Париже на саммите в "нормандском формате".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Корреспонент". Примером тому может послужить опыт предыдущих встреч.

" Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно… Вспомните Минск, как происходили переговоры в 2015 году. По несколько раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", – сказал Кулеба.

Он добавил, что встреча будет эффективной, "если она даст возможность сделать шаг вперед". Пока же личная встреча не предусмотрена.

"Саммит четырех – это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одну вещь: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", – добавил Кулеба.

Появились подробности встречи Путина с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба заявил, что Путин был вынужден согласиться на встречу в "нормандском формате" с главой украинского государства Владимиром Зеленским из-за плохого рейтинга и санкционного давления.

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