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3 декабря • обновлено в 09:30
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Украина не позволит: появились подробности встречи Путина с Зеленским

7.4т
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут спонтанно провести личную встречу в Париже на саммите в "нормандском формате".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Корреспонент". Примером тому может послужить опыт предыдущих встреч.

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" Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно… Вспомните Минск, как происходили переговоры в 2015 году. По несколько раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", – сказал Кулеба.

Он добавил, что встреча будет эффективной, "если она даст возможность сделать шаг вперед". Пока же личная встреча не предусмотрена.

"Саммит четырех – это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одну вещь: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", – добавил Кулеба.

Появились подробности встречи Путина с Зеленским

Появились подробности встречи Путина с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба заявил, что Путин был вынужден согласиться на встречу в "нормандском формате" с главой украинского государства Владимиром Зеленским из-за плохого рейтинга и санкционного давления.

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Автор
Екатерина Луговская
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кому и что может не позволить самая нищая страна Европы?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы обсуждают встречу со своим богом... )
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Zhikharev Dmitry, ккел, это твой боях, долбень
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Питон Каа
Питон Каа
Макрон и Меркель действительно просили Путина ускорить встречу в Нормандском формате, он согласился, но выдвинул ряд условий, одним из которых было подписание документа на основе "формулы Штайнмайера". Этот документ готов к подписанию и Зеленский его подпишет, но это не значит, что он его выполнит, не потому что не захочет, а потому что не сможет. Но это и есть то, что нужно Путину. Следующий раз он скажет - вот видите, с Украиной бесполезно подписывать документы, она их не исполняет, этого не делал Порошенко, этого не делает Зеленский, следующей встречи не будет, пока Украина не выполнит "домашнее задание".
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