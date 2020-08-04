Украина не отказывается от "формулы Штайнмайера", – Кравчук

Украина не отказывается от "формулы Штайнмайера", а вот положения минских соглашений не стоит отображать в Конституции.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала “112 Украина”. Он отметил, что Украина готова пойти на ряд компромиссов на переговорах в рамках ТКГ.

По словам Кравчука, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни дипломаты никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера".

"Другое дело – как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм, привлечение или введение формулы в практическую жизнь. Как это сделать - это уже надо думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу надо принимать, потому что она одобрена", – сказал Кравчук.

Глава делегации в ТКГ выступил против отражения положений минских соглашений в Конституции Украины.

"Я не думаю, что нам надо в конституцию дописывать минские договоренности, конституция – это вопрос основного закона, в котором определены все политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, то есть стратегические, и туда нельзя вносить временные вопросы", – сказал Кравчук.

Он выразил мнение, что вопросы Донбасса и договоренностей в Минске "касаются повседневной экономической, социальной работы", поэтому должны быть на повестке каждый день, а не "записываться в конституцию".

Кравчук также сообщил, что сейчас ведется работа над определением концепции изменений в конституцию.

"Нужно еще время, чтобы изучить все плюсы и минусы, посмотреть все те реформы конституционного порядка, которые были в Украине. Такая работа ведется", – пояснил Кравчук.

Кроме того, он назвал “красные линии”, которые украинская делегация не будет пересекать в процессе поиска компромиссов на переговорах.

"Какие компромиссы не могут обсуждаться вообще? Если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или территориальной целостности, то он ошибается. Эти вопросы за "красной линией", мы эти вопросы обсуждать не будем", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в октябре 2019 года о том, что не видит признаков капитуляции в "формуле Штайнмайера". Но она может быть имплементирована только после выполнения ряда обязательных условий.