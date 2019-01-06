''Украина не одинока'': страна НАТО ''отобрала'' у России Черное море

Черное море не принадлежит России, оно является международным.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гейвин Уильямсон, передает Reuters. Ранее он посетил порт Одессы, где пришвартовался корабль британского королевского флота HMS Echo.

"Причина того, что HMS Echo здесь, заключается в первую очередь в том, что мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с Украиной, показать, что Украина не одинока", — заявил Уильямсон.

HMS Echo REUTERS

По его словам, Лондон также хочет показать свое право заходить в Одессу и другие порты, поскольку Черное море является "международным".

Как сообщал OBOZREVATEL: