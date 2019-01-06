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''Украина не одинока'': страна НАТО ''отобрала'' у России Черное море

1.8тЧитать материал на украинском

Черное море не принадлежит России, оно является международным.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гейвин Уильямсон, передает Reuters. Ранее он посетил порт Одессы, где пришвартовался корабль британского королевского флота HMS Echo.

"Причина того, что HMS Echo здесь, заключается в первую очередь в том, что мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с Украиной, показать, что Украина не одинока", — заявил Уильямсон.

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HMS Echo

HMS Echo

REUTERS

По его словам, Лондон также хочет показать свое право заходить в Одессу и другие порты, поскольку Черное море является "международным".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Добро пожаловать в Чёрное и Азовское моря, английский флот и флоты НАТО:)
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Дебилизм хохлов проявляется даже в заголовках
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Кто такой Гей Уильямсон?
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