Украина не может заставить Россию уйти из Крыма - Чубаров

К сожалению, мир пока не нашел эффективного механизма, чтобы заставить Россию вернуться в пределы международного права, а Украина единолично никак не сможет заставить РФ уйти с украинских земель.

Об этом заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп оот БПП Рефат Чубаров.

"Должны быть объединены усилия мирового сообщества и, в первую очередь, европейских стран. Это должны быть более жесткие санкции, такие как отключение SWIFT и эмбарго на энергоносители. Но мир на это пока не идет, - добавил он в интервью "Апострофу".

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо дал Путину пару советов по реабилитации в мире, подчеркнув необходимость в первую очередь деоккупировать Крым.