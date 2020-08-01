Украина не может разорвать отношения с Россией: Кулеба назвал причину

Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией ради возможности защищать интересы украинских граждан, которые находятся в плену.

Об этом в интервью "Главкому" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что "нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной".

Кулеба отметил, что "мы делаем правильно, не возвращая посла в РФ", однако разорвать отношения с РФ и выбрать вариант европейского посредничества в общении с агрессором Украина не может.

"Берем Польшу. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически ко всему этому подходить. Политически расторжения отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал.

Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия, по сути, охотится на них в оккупированном Крыму, у себя на территориях, это была бы ошибка. Нам нужна там ограничена дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в РФ", – рассказал дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, перемирие на Донбассе реализуется в рамках одного из сценариев, утвержденных СНБО в декабре 2019 года перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. Зимой Украина может перейти к другому варианту развития событий.