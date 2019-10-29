Сьогодні, за дорученням Міністра МВС, зустрівся з українським в‘язнем сумління - Віталієм Марківим.

Тим самим нацгвардійцем, якому несправедливо, під тиском пропагандистської істерії суд міста Павії дав 24 роки позбавлення волі.

Ні на одній із 167 сторінок вироку Віталію Марківу немає жодного доказу чи факту його причетності до загибелі італійського журналіста Рокеллі та громадянина Росії Миронова, які втратили життя під час мінометного обстрілу під Слов’янськом 24 травня 2014 року.

Віталій Марків ФБ Антона Геращенка

Незважаючи на 2 роки і 4 місяці проведені в неволі, Віталій є бадьорим і цілеспрямованим.

Він підтримує своє тіло і дух постійними тренуваннями. Читає багато книжок.

Більш за все йому прикро навіть не за те, що він свої молоді роки проводить за ґратами, а за те, що італійський суд фактично звинуватив Український народ у тому, що він захищав свою державу від підступного нападу.

Віталій передав слова найщирішої подяки своїм побратимам - бійцям добровольчого батальйону НГУ імені Генерала Кульчицького, а також його добровільним захисникам - волонтерам в Україні, Італії та по всьому світу.

Зустріч з ув'язненим нацгвардійцем ФБ Антона Геращенка

Він, як і ми всі, вважає цей судовій процес не юридичним актом, а суто політичною, піарно-пропагандистською розправою над українським солдатом.

Ще одною гарною новиною для Віталія стало те, що разом з найкращими італійськими адвокатами Раффаеле Делла Валле та Нікколо Бертоліні до його захисту приступив і український адвокат Олександр Чебаненко.

Апеляція на абсурдний, неправосудний і не маючий нічого спільного з реальністю вирок буде подана вчасно.

Слухати справу буде апеляційний суд присяжних міста Мілана.

Ми будемо і далі боротись і робити все необхідне для звільнення солдата Віталія Марківа до повного зняття всіх несправедливих звинувачень.

Україна покаже всьому світу, що не кидає своїх захисників напризволяще.

P. S. Публікую тут посилання на повний текст неправосудного вироку Віталію Марківу у перекладі на українську мову.

https://we.tl/t-AclJjXe86f

Передбачаю, що ознайомившись з текстом цього вироку, українські правники будуть шоковані тим, що в Італії людина може отримати 24 роки позбавлення волі без жодних причинно-наслідкові зв’язків між її діями та загибеллю іншою людини.

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