Украина не идет в НАТО? МИД разгромили за подмахивание Кремлю

Если Украина откажется подавать "повторную" заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО, мир сочтет это отказом страны от курса продвижения в Альянс.

Об этом на своем Facebook написал украинский политик Вячеслав Кириленко, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел Егора Божко. 25 октября он сказал, что Министерство обороны и иностранных дел считают неэффективной идею переподачи заявки на получение Плана действий по членству в НАТО.

Украина и НАТО 5 канал

"Мол, уже была заявка от 2008 (!) года. Но дело не в этой заявке, которую подали еще при Ющенко, а в нежелании "зеленой" власти вообще настаивать на ПДЧ и поднимать этот вопрос на ближайшем заседании Североатлантического совета в Киеве. Весь мир прочтет это, как отказ Украины от курса активного продвижения к членству в НАТО. Путин аплодирует. Пророссийские жесты нашего МИД становятся удивительно систематическими", – подчеркнул он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко записал видеообращение, в котором призвал поддержать подготовленной его политсилой заявление о ПДЧ до декабрьского саммита НАТО.

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